Gera/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich die BSG Wismut Gera und der FC Einheit Wernigerode am Samstag 2:5 (1:2) getrennt.

Ben Engelhardt (FC Einheit Wernigerode) netzte nur fünf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wernigeroder legten in der 32. Minute nach. Diesmal war Firas Romdhane der Torschütze.

BSG Wismut Gera gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 32

Tor Nummer drei schoss Nikita Bondarenko für Gera (41.). Die Partie blieb spannend. Nick Schmidt traf für Wernigerode (56). Florian Schubert traf für Gera (68). Steven Raeck netzte für Wernigerode ein (86.). Spielstand 4:2 für den FC Einheit Wernigerode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Gera

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 22

In der Nachspielzeit nutzte der FC Einheit Wernigerode noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Filipe Almeida (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 5:2 gingen die Wernigeroder als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der FC Einheit Wernigerode noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: BSG Wismut Gera – FC Einheit Wernigerode

BSG Wismut Gera: Cap – Imani (85. Paulick), Bondarenko, Kubitz, Güttich, Seidel (59. Schubert), Linnemann, Kiessling, Schädel (71. Diagne), Hoffmann, Frackowiak

FC Einheit Wernigerode: Sparwasser – Liese (71. Schlichting), Wersig, Romdhane (86. Raeck), Wagner (80. Almeida), Treu, Dörnte, Hess, Schmidt (80. Gollmer), Singbeil, Engelhardt

Tore: 0:1 Ben Engelhardt (5.), 0:2 Firas Romdhane (32.), 1:2 Nikita Bondarenko (41.), 1:3 Nick Schmidt (56.), 2:3 Florian Schubert (68.), 2:4 Steven Raeck (86.), 2:5 Filipe Almeida (90.+4); Schiedsrichter: Jakob Scheibner (Cottbus); Assistenten: Max Stramke, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 353