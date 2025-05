Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der SV Blau-Weiß Zorbau auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verschmerzen müssen. Gegen den 1. FC Magdeburg II. unterlag das Team von Marcus Dörfer mit 0:5 (0:1).

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Willi Kamm das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der zweiten Halbzeit setzte Magdeburg noch einen drauf: In Minute 64 wurde das zweite Tor durch Magnus Elias Baars erzielt.

Der Siegeszug der Magdeburger brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Pascal Ibold im gegnerischen Tor. Albert Frank Millgramm traf in Minute 64 und Joonas Joachim Peter Frenzel in Minute 82. Spielstand 4:0 für den 1. FC Magdeburg II..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zorbau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 28

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Millgramm, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (89.). Die Zorbauer sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Zorbau – 1. FC Magdeburg II.

SV Blau-Weiß Zorbau: R. Strauchmann – B. Strauchmann, Litzenberg, Janz, Schültke (84. Weiße), Balde (65. Wagner), Marks, Günther, K. Neuhaus (74. Gomes Da Silva), Franz, N. Neuhaus (65. Exner)

1. FC Magdeburg II.: Kampa – Mergner (46. Korsch), Bytyqi (60. Frenzel), Birk (72. Schulze), Vogler, Pfennig, Millgramm, Baars (72. Henze), Kamm, Dzogovic, Zajusch (46. Jürgen)

Tore: 0:1 Willi Kamm (30.), 0:2 Magnus Elias Baars (64.), 0:3 Albert Frank Millgramm (64.), 0:4 Joonas Joachim Peter Frenzel (82.), 0:5 Albert Frank Millgramm (89.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Nicholas Köhler, Paul Jursch; Zuschauer: 118