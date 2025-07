Nur einen Tag nach dem Vorbereitungsstart bestreiten die Handballer des SC Magdeburg bereits die erste Partie. In Halle gewinnen die Grün-Roten deutlich gegen Elbflorenz Dresden.

Nach 46 Sekunden erzielte Neuzugang Elvar Örn Jonsson das erste SCM-Tor in dieser Saison.

Halle (Saale). - Der SC Magdeburg hat sein erstes Testspiel souverän gewonnen. In der SWH.Arena in Halle besiegten die Grün-Roten den HC Elbflorenz Dresden mit 40:24 (20:14). Bester Torschütze gegen den Zweitligisten war Omar Ingi Magnusson mit zwölf Treffern.

Das erste Tor der Saison war jedoch Elvar Örn Jonsson vorbehalten. Nach 46 Sekunden netzte der Neuzugang von der MT Melsungen erstmals für den SCM ein. Der Champions-League-Sieger dominierte das Geschehen mit wenigen Ausnahmen. In der achten Minute stand es bereits 9:3 für die Grün-Roten. Dabei ist das Team von Trainer Bennet Wiegert erst am Donnerstag in die Vorbereitung gestartet. Die Sachsen sind hingegen schon seit dem 16. Juli im Training.

Mitte des ersten Abschnitts rotierte Wiegert, der seine Spieler bereits am Vormittag zu einer Einheit in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle versammelt hatte. Nun bekam auch der zweite Neuzugang Sebastian Barthold seine ersten Minuten im SCM-Trikot. Auch der Linksaußen benötigte nicht lange, um erstmals im neuen Dress zu jubeln. Der Norweger traf zum 14:7. Bis zum 20:14-Pausenstand ließ er noch ein weiteres Tor folgen.

Lagergren und Kristjansson noch nicht fit

Nach dem Seitenwechsel kamen die Grün-Roten immer besser ins Rollen. Philipp Weber stellte in der 44. Minute auf 30:19. Auch Niklas Döbbel von den Youngsters, der im Trikot von Albin Lagergren auflief, durfte sich noch in die Statistik eintragen.

Lagrengren pausierte nach seinem Bruch in der linken Hand genauso wie Gisli Kristjansson mit seinen Schulterproblemen. Vom Seitenrand sahen die beiden genauso wie die Langzeitverletzten Matthias Musche (Achillessehenenriss) und Manuel Zehnder (Knie-OP), wie Döbbel den 40. und letzten SCM-Treffer beim standesgemäßen 40:24-Erfolg erzielte.

„Es war die dritte Trainingseinheit. Ich bin zufrieden, wie wir uns bewegt haben. Heute ging es darum, in Laufen zu kommen und Bewegung zu haben“, resümierte Wiegert, „Mir war es wichtig, die Freude am Ball bei den Jungs zu sehen. Das Gefühl hatte ich.“

SCM-Tore: Magnusson 12/6, Jonsson 5, Bergendahl 3, Claar 3, Döbbel 3, Pettersson 3, Weber 3, Barthold 2, Mertens 2, Saugstrup 2, Hornke 1, Zechel 1