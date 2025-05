Rudolstadt/MTU. Der FC Einheit Rudolstadt und der Bischofswerdaer FV 1 haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:3 (1:0).

Maximilian Schlegel (FC Einheit Rudolstadt) netzte nach 24 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber mit einem Strafstoß in Führung. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bischofswerdaer revanchieren: In Minute 47 wurde das Gegentor durch Tony Reh erzielt.

1:1 im Duell zwischen FC Einheit Rudolstadt und Bischofswerdaer FV 1 – Minute 47

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Rudolstädter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Maximilian Schlegel schoss und traf in Minute 74 ein weiteres Mal per Strafstoß. Es wollte den Rudolstadtern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Jonas Krautschick schoss und traf in Spielminute 78. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Bischofswerdaer den Ball in der 88. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:2 für den FC Einheit Rudolstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 27

In der Nachspielzeit nutzte der Bischofswerdaer FV 1 noch einmal die Gelegenheit. In der fünften Minute konnte Fromm (Bischofswerda) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Bischofswerda erreichen (90.+5). In Spielminute 95 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – Bischofswerdaer FV 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Giebel, Krahnert, Stelzer, Barth, Baumann, Ensenbach (86. Häußer), Rupprecht (90. Lüdicke), Riemer, Schlegel, Wachs (78. Floßmann)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh, Zizka, Bürger, Hofmann, Rettig (83. Schiemann), Stopp, Scharfe, Fromm, Weiß (75. Achtenberg), Krautschick

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (24.), 1:1 Tony Reh (47.), 2:1 Maximilian Schlegel (74.), 2:2 Jonas Krautschick (78.), 3:2 Paul Fromm (88.), 3:3 Paul Fromm (90.+5); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Enrico Großimlinghaus, Artwin Archut; Zuschauer: 185