Kein Punktgewinn für SC Freital: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 einstecken.

Freital/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SC Freital und RSV Eintracht 1949 mit einem torarmen 0:1 (0:0). 214 Fußballfans waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Matthias Steinborn via Strafstoß die Gäste in Führung (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949

SC Freital: Kamenz – Heidler, Herold (90. Ohnesorge), Fluß (68. Schulze), Frenzel (79. Böcker), Horschig, Schiemann (68. Weidauer), Wermann (79. Michael), Menz, Von Brezinski, Adler

RSV Eintracht 1949: Brenn – Steinborn, Mustapha, Hellwig, Krüsemann (79. Ekalle), Samson, Güllmeister, Fron, Kruska, Plumpe (79. Jupolli), Wurster (88. Yatkiner)

Tore: 0:1 Matthias Steinborn (62.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 214