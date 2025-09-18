Für den VfB 1921 Krieschow endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den VFC Plauen mit 1:2 (0:1).

Kolkwitz/MTU. Das Spiel zwischen Krieschow und Plauen ist mit einer deutlichen 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Tyron Profis traf für den VFC Plauen in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das zweite Tor konnten die Plauener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Valentin Sponer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

VfB 1921 Krieschow liegt 0:2 zurück – 60. Minute

Nach wenigen Momenten gelang es Luca Grimm, den Ball ins Netz zu befördern und den Kolkwitzn noch ein Tor zu bescheren (63.). Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Dreßler (46. Grimm), Pahlow, Bittroff, Pereira Rodrigues, Raak, Hebler, Gerstmann (66. Antosiak), Felgenträger (66. Michalski), Knechtel, Zizka (85. Zurawsky)

VFC Plauen: Pischon – Limmer, Martynets (86. Greenham), Hussain (58. Kämpfer), Tanriver, Eichie (58. Winter), Sponer, Haake, De Moura Beal, Schubert, Profis (67. Plank)

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310