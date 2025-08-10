Kein Punktgewinn für VFC Plauen: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den VfB Empor Glauchau hinnehmen.

Eine knappe Pleite steckt VFC Plauen gegen VfB Empor Glauchau ein: 0:1

Plauen/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem VFC Plauen und VfB Empor Glauchau. 1.034 Zuschauer verfolgten das Spiel im Vogtlandstadion Hauptstadion.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel brachte Luis Werrmann die Gäste in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Der VFC Plauen rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – VfB Empor Glauchau

VFC Plauen: Pischon – Sponer, Hussain (55. Eichie), Haake, De Moura Beal, Martynets, Winter (77. Schubert), Profis (62. Wagner), Habermann Passionoto (77. Schmeißer), Limmer (77. Kämpfer), Tanriver

VfB Empor Glauchau: Wiener – Riesen, Bochmann, Hertel (77. Albustin), Knoll (83. Bernhardt), Mack (62. Mende), Werrmann (83. Gaida), Sieber, Börner, Anger, Ullmann

Tore: 0:1 Luis Werrmann (52.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Geißler, Markus Drobe; Zuschauer: 1034