Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen die VfB Germania Halberstadt heimste der SC Freital am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Freital/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SC Freital und VfB Germania Halberstadt mit einem torarmen 1:0 (1:0). 314 Zuschauer waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.

Gleich nach Spielstart brachte Finn Heidler den Gastgeber in Führung (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Germania Halberstadt

SC Freital: Kamenz – Heidler (85. Ohnesorge), Weidauer, Michael (62. Herold), Adler, Wermann, Horschig, Schulze (62. Menz), Tänzer (90. Schmidt), Fluß (62. Schiemann), Von Brezinski

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Grzega, Kühnhardt (71. Klaschka), Hackethal, Huber, Heinrich, Stobbe, Zeidler, Kuffner Sandri, Ertmer (89. Conrad)

Tore: 1:0 Finn Heidler (6.); Schiedsrichter: Andy Stolz (Pritzwalk); Assistenten: Jacqueline Lünser, Stefan Hübner; Zuschauer: 314