weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball NOFV Oberliga Süd
    4. >

  4. Ergebnis 13. Spieltag: Enger Sieg: SC Freital gewinnt 1:0 gegen VfB Germania Halberstadt

Ergebnis 13. Spieltag Enger Sieg: SC Freital gewinnt 1:0 gegen VfB Germania Halberstadt

Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen die VfB Germania Halberstadt heimste der SC Freital am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Aktualisiert: 23.11.2025, 07:51

Freital/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SC Freital und VfB Germania Halberstadt mit einem torarmen 1:0 (1:0). 314 Zuschauer waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.

Gleich nach Spielstart brachte Finn Heidler den Gastgeber in Führung (6.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr
  • Austragungsort: Freital
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Germania Halberstadt

SC Freital: Kamenz – Heidler (85. Ohnesorge), Weidauer, Michael (62. Herold), Adler, Wermann, Horschig, Schulze (62. Menz), Tänzer (90. Schmidt), Fluß (62. Schiemann), Von Brezinski
VfB Germania Halberstadt: Cichos – Rust, Grzega, Kühnhardt (71. Klaschka), Hackethal, Huber, Heinrich, Stobbe, Zeidler, Kuffner Sandri, Ertmer (89. Conrad)
Tore: 1:0 Finn Heidler (6.); Schiedsrichter: Andy Stolz (Pritzwalk); Assistenten: Jacqueline Lünser, Stefan Hübner; Zuschauer: 314