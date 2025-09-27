Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfL Halle 96 fuhr der FC Einheit Wernigerode am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Wernigerode/MTU. Die 187 Besucher des Mannsberg-Stadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Wernigeroder schlugen die Gäste aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Wernigerode noch einen drauf: In Minute 80 wurde das zweite Tor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

2:0 Vorsprung für FC Einheit Wernigerode – Minute 80

Bereits vier Minuten später konnte Achilleas Oikonomidis (Halle) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle erzielen (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Wersig, Hunter (60. Dörnte), Singbeil, Taiwo (82. Raeck), Pandyal (70. Pillich), Schmidt, St. Louis, Farwig, Lisowski, Hess

VfL Halle 96: Schmid – Pessel, Racine, Haese (72. Cabral), Oikonomidis, Marks, Jagupov, Emmerich, Hüttig, Bölke, Kurti (61. Hentsch)

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187