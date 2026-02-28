Der FC Einheit Wernigerode erzielte am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 172 Fußballfans einen klaren 2:0 (2:0)-Sieg gegen den FC Einheit Rudolstadt.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 172 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Rudolstadt mit 2:0 (2:0) souverän überlegen.

Nyger Marley Hunter (FC Einheit Wernigerode) netzte 21 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

FC Einheit Wernigerode führt mit 2:0 – 44. Minute

Noch in der ersten Halbzeit fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Niclas Treu, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (44.). Der FC Einheit Wernigerode hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – FC Einheit Rudolstadt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Singbeil, Hunter (88. J. Schmidt), Engelhardt (64. Farwig), Lisowski, J. Schmidt, St. Louis (76. Raeck), Treu (76. Radomski), Kuhnhold, Taiwo (64. Schlichting), Wersig

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (46. Bakavoli Mohammadi), Rühling, Floßmann, Starke, Smyla (46. Heß), Kponton (46. Fadavi), Schlegel, Frackowiak (76. Schneider), Krahnert, Rupprecht

Tore: 1:0 Nyger Marley Hunter (21.), 2:0 Niclas Treu (44.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Dirk Meißner, Brian Riekewald; Zuschauer: 172