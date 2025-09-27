Am 7. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem FC Einheit Wernigerode ein 2:1 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96.

Wernigerode/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 187 Besuchern des Mannsberg-Stadions geboten. Die Wernigeroder waren den Gästen aus Halle mit 2:1 (1:0) knapp überlegen.

Prasidda Pandyal (FC Einheit Wernigerode) netzte nach 35 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Wernigeroder legten in der zweiten Spielhälfte nach. Diesmal war Benjamin St. Louis der Torschütze (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 7

FC Einheit Wernigerode führt nach 80 Minuten 2:0

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Achilleas Oikonomidis den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle erlangte (84.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfL Halle 96 beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Die Wernigeroder sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – VfL Halle 96

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hunter (60. Dörnte), Farwig, Wersig, Schmidt, Taiwo (82. Raeck), St. Louis, Hess, Lisowski, Singbeil, Pandyal (70. Pillich)

VfL Halle 96: Schmid – Emmerich, Bölke, Oikonomidis, Kurti (61. Hentsch), Jagupov, Pessel, Haese (72. Cabral), Marks, Racine, Hüttig

Tore: 1:0 Prasidda Pandyal (35.), 2:0 Benjamin St. Louis (80.), 2:1 Achilleas Oikonomidis (84.); Schiedsrichter: John Bartsch (Zwickau); Assistenten: Lucas Leihkauf, Florian Ordon; Zuschauer: 187