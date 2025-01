Der FSV Budissa Bautzen errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 198 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SC Freital.

Bautzen/MTU. Im Spiel zwischen Bautzen und Freital am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:1 (2:1)-Sieg für das Team aus Bautzen. Schiedsrichter Luis Riedel (Chemnitz) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem vier Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte er eine Gelbe Karte an die Gäste (12.). Franz Häfner (SC Freital) netzte kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.12.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Zech, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:1 auszubauen (90.+5). Der FSV Budissa Bautzen sicherte sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – SC Freital

FSV Budissa Bautzen: Hübner – A. Rohlik (68. Orosz), Hanisch (76. Wieckiewicz), Cellarius, Zech, Noack, D. Rohlik, Gerhardi, Schröder, Kloß (90. Dorn), Harbaum

SC Freital: Kamenz – Wessely, Häfner, Böcker, Herold, Gogia (71. Genausch), Wermann (71. Schulze), Tänzer (90. Adler), Von Brezinski, Heidler (71. Wuchrer), Fluß (85. Seyfert)

; Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Philipp Schubert, Benjamin Arnold; Zuschauer: 198