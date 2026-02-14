Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der Bischofswerdaer FV 1 auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verkraften müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Vor 211 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (33.). Die Freitaler legten in der 34. Minute nach. Wieder war Heidler der Torschütze.

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 im Rückstand – Minute 34

In der 61. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SC Freital musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Nils Seyfert (Freital) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 verließen die Freitaler den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh, Hofmann, Scholze (87. Baum), Ohnesorge (46. Hecker), Rettig (75. Goebel), Fromm, Krause (87. Dolla), Bürger (46. Born), Weiß, Krautschick

SC Freital: Kamenz – Adler, Tänzer (81. Menz), Horschig, Von Brezinski, Wermann (46. Böcker), Fluß (71. Schulze), Heidler (90. Seyfert), Michael, Schiemann (71. Hendrich), Frenzel

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211