Eine herbe Schlappe erlitt der Bischofswerdaer FV 1 an diesem Samstag auf heimischem Platz gegen den SC Freital. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 211 Zuschauern mit 0:4 (0:2).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Finn Heidler für Freital traf und nach nur acht Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (33.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Erneut setzte Heidler den Ball ins Netz.

In der 61. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der SC Freital musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (90.+3). Damit war der Erfolg der Freitaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hofmann, Fromm, Weiß, Bürger (46. Born), Ohnesorge (46. Hecker), Scholze (87. Baum), Krautschick, Krause (87. Dolla), Reh, Rettig (75. Goebel)

SC Freital: Kamenz – Heidler (90. Seyfert), Fluß (71. Schulze), Wermann (46. Böcker), Adler, Frenzel, Schiemann (71. Hendrich), Tänzer (81. Menz), Horschig, Von Brezinski, Michael

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211