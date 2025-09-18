Signifikant unterlegen zeigte sich der FC Einheit Wernigerode in der Partie gegen den SC Freital vergangenen Samstag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:4).

Wernigerode/MTU. Vor 151 Zuschauern hat sich das Team von Florian Mehr mit 0:5 (0:4) gegen Freital geschlagen geben müssen.

Philip Weidauer (SC Freital) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Mika Hess baute den Rückstand weiter aus, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (17.).

FC Einheit Wernigerode hinkt 0:2 hinterher – 17. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Der letzte Treffer fiel kurz nach der Halbzeitpause. Zehn Minuten nach Anstoß gelang es Weidauer, den Ball erneut aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:5 zu festigen (55.). Der FC Einheit Wernigerode rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Pillich, Wersig, St. Louis (46. Schmidt), Taiwo (68. Ibrahim), Raeck (46. Lisowski), Engelhardt, Singbeil, Dörnte (46. Radomski), Hess, Farwig (46. Pandyal)

SC Freital: Kamenz – Adler, Horschig, Michael, Wermann (56. Fluß), Schiemann (80. Kleber), Frenzel (80. Hendrich), Weidauer, Von Brezinski (68. Herold), Menz (68. Schulze), Tänzer

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151