Klar unterlegen zeigte sich der Bischofswerdaer FV 1 in der Partie gegen den SC Freital letztes Wochenende in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Die Freitaler legten in der 34. Spielminute nach. Wieder war Heidler der Torschütze.

In der 61. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Freital steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

In der Nachspielzeit nutzte der SC Freital noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Nils Seyfert (Freital) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 4:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Bürger (46. Born), Rettig (75. Goebel), Scholze (87. Baum), Krause (87. Dolla), Reh, Krautschick, Fromm, Weiß, Hofmann, Ohnesorge (46. Hecker)

SC Freital: Kamenz – Fluß (71. Schulze), Adler, Frenzel, Von Brezinski, Michael, Heidler (90. Seyfert), Schiemann (71. Hendrich), Horschig, Wermann (46. Böcker), Tänzer (81. Menz)

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211