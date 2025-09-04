Der SC Magdeburg ist bereit für das Topspiel am Sonnabend bei den Füchsen in Berlin. Und da wird sich auch zeigen, ob die Grün-Roten wirklich das Maß aller Dinge in dieser Saison sind. Die Konkurrenz und Experten rollen zumindest schon mal verbal den roten Teppich für die Meisterehrung aus.

Magdeburg - Dass der SC Magdeburg mit zwei Siegen zum absoluten Bundesliga-Topspiel am Sonnabend (15.40 Uhr, Dyn und ARD) zu den Füchsen nach Berlin fährt, war zu erwarten. Das 33:29 in Lemgo und das 34:28 gegen Eisenach macht einen auch noch lange nicht zum Meister. Wie stark die Grün-Roten aktuell unterwegs sind, wird auf jeden Fall das Duell beim amtierenden Titelträger zeigen. Wer aber die ersten zwei Bundesligaspiele und auch die Vorbereitung des SCM verfolgt hat, dem stellt sich schon die Frage, wer die Magdeburger in dieser Saison eigentlich in echte Probleme bringen soll.