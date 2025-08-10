Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Mit einem unglaublichen 7:0 (5:0) fegte das Team des FSV Budissa Bautzen den FC Grimma am Sonntag vom Platz.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jannik Käppler für Bautzen traf und nach nur acht Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch David Rohlik (15.) erzielt wurde.

Zu all dem Jammer lenkte der Grimmaer den Ball in der 26. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dann verbuchten die Bautzener einen zusätzlichen Erfolg. Felix Hennig versenkte den Ball in Minute 39 per Strafstoß, gefolgt von Julien Hentsch und Florian Baudisch (44., 79.). Spielstand 6:0 für den FSV Budissa Bautzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Grimma kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Oscar Haustein den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 7:0 festigte (89.). Damit war der Triumph der Bautzener gesichert. Der FSV Budissa Bautzen sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – FC Grimma

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – D. Rohlik (72. Haustein), Gerhardi, M. Noack (61. Orosz), Käppler, Hennig (72. Cellarius), Kloß (61. A. Rohlik), Hentsch (75. Baudisch), Müller, Schröder, Zech

FC Grimma: Cap – Werner (81. Pistol), Tröger (46. Kind), Ziffert, Vogel, Nitschke, Rieger (73. Wächtler), Bartsch, Spreitzer (46. Kaba), Janz (46. Seidl), Katzenberger

Tore: 1:0 Jannik Käppler (8.), 2:0 David Rohlik (15.), 3:0 Alexander Vogel (26.), 4:0 Felix Hennig (39.), 5:0 Julien Hentsch (44.), 6:0 Florian Baudisch (79.), 7:0 Oscar Haustein (89.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Rasmus Jessen, Jacob Slotta; Zuschauer: 303