Kein Punktgewinn für Bischofswerdaer FV 1: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:0) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt einstecken.

Bischofswerda/MTU. Das Spiel zwischen Bischofswerda und Halberstadt ist mit einer deutlichen 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Silvio Rust (VfB Germania Halberstadt) netzte in der 10. Minute der zweiten Halbzeit (55.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Halberstädter legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Pascal Hackethal der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 im Rückstand – 77. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem Bischofswerdaer FV 1 doch noch gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Jonas Krautschick den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bischofswerda erlangte (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Stopp, Krautschick, Bürger, Weiß, Born (58. Sobe), Rettig, Hofmann, Scheunert (69. Baudisch), Scharfe, Hecker (69. Reh)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Boateng (89. Conrad), Hackethal, Huber (88. Zeidler), Heinrich, Hujdurovic, Grzega, Kohn, Klaschka, Ertmer, Rust

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182