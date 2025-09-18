Kein Punktgewinn für VfB 1921 Krieschow: Im eigenen Stadion musste das Team am 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen den VFC Plauen hinnehmen.

Kolkwitz/MTU. Das Match zwischen Krieschow und Plauen ist mit einer deutlichen 1:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach 17 Minuten schoss Tyron Profis das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Plauener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Valentin Sponer den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

60. Minute: VfB 1921 Krieschow mit 0:2 im Rückstand

Nur drei Spielminuten darauf konnte Luca Grimm (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Krieschow erzielen (63.). Die Kolkwitz sind auf Platz sechs gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann (66. Antosiak), Pereira Rodrigues, Felgenträger (66. Michalski), Pahlow, Raak, Dreßler (46. Grimm), Hebler, Knechtel, Bittroff, Zizka (85. Zurawsky)

VFC Plauen: Pischon – Profis (67. Plank), Haake, De Moura Beal, Limmer, Tanriver, Eichie (58. Winter), Martynets (86. Greenham), Schubert, Hussain (58. Kämpfer), Sponer

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310