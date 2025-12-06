Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein FC Einheit Rudolstadt gegen den FC Grimma ein 2:2 (1:0)-Unentschieden.

Rudolstadt/MTU. Am Samstag haben sich der FC Einheit Rudolstadt und der FC Grimma ein aufregendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:0). Schiedsrichter Tom Heilmann (Michendorf) hatte alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Karten inklusive zwei Platzverweise verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 24 Minuten schoss Emilio Heß das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor konnten die Grimmaer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Kevin Werner den Ball ins Netz.

FC Einheit Rudolstadt Kopf an Kopf mit FC Grimma – 1:1 in Minute 48

Unentschieden. Grimmas Toni Ziffert konnte seinem Team in Minute 53 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Das rettende Tor für den FC Einheit Rudolstadt fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Maximilian Schlegel den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Rudolstädter Team errang (78.).

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Schlegel, Heß (90. Barthel), Krahnert (72. Floßmann), Frackowiak, Rühling (72. Schneider), Rupprecht, Zerrenner, Smyla, Starke (90. Riemer), Kponton (46. Ensenbach)

FC Grimma: Lumpitzsch – Markus (75. Cap), Ziffert, Spreitzer, Rieger, Mattheus (61. Tröger), Katzenberger, Bartsch, Vogel, Werner, Kind (70. Janz)

Tore: 1:0 Emilio Heß (24.), 1:1 Kevin Werner (48.), 1:2 Toni Ziffert (53.), 2:2 Maximilian Schlegel (78.); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Jonas Marx, Steen Mühlenbeck; Zuschauer: 100