Am 17. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem RSV Eintracht 1949 ein 3:2 (1:0)-Triumph über den VfL Halle 96.

Kleinmachnow/MTU. Der RSV Eintracht 1949 und der VfL Halle 96 haben sich am Samstag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 3:2 (1:0).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Patrick Hinze am Ende der ersten Halbzeit, als Till Plumpe für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Minute 47 RSV Eintracht 1949 gleichauf mit VfL Halle 96 – 1:1

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Treffer Nummer drei schoss Ludwig Bölke/Halle (53.), gefolgt von Matthias Steinborn (RSV Eintracht 1949) in Minute 71. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Luca Krüsemann wurde für Till Plumpe eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Arlind Shoshi für Anxhelo Kurti und Maximilian Jagatic für Mathieu Racine den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen.

Das Spiel endete bitter für den VfL Halle 96. In Minute 81 lenkte Mathieu Racine den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – VfL Halle 96

RSV Eintracht 1949: Brenn – Ekalle, Steinborn, Kruska, Güllmeister, Mustapha, Plumpe (79. Krüsemann), Bilbija, Yatkiner (62. Göth), Samson, Fron

VfL Halle 96: Stark – Frühauf, Bölke, Hüttig, Dos Santos, Shoshi (75. Kurti), Marks, Jagupov, Cabral, Lubsch, Jagatic (75. Racine)

Tore: 1:0 Till Plumpe (45.), 1:1 Jegor Jagupov (47.), 1:2 Ludwig Bölke (53.), 2:2 Matthias Steinborn (71.), 3:2 Mathieu Racine (81.); Schiedsrichter: Cedric de Parade (Leipzig); Assistenten: Romano Wehner, Lucas Leihkauf; Zuschauer: 71