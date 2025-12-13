Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den FC Grimma fuhr der SC Freital am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Freital/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SC Freital und FC Grimma. 217 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Weidauer (86. Seyfert), Tänzer (70. Hendrich), Michael, Schulze (70. Heidler), Böcker, Adler, Menz, Herold (86. Ranninger), Von Brezinski, Fluß (89. Milicevic)

FC Grimma: Cap – Rieger, Kaba (84. Seidl), Pistol, Mattheus (74. Hübner), Ziffert, Kind, Janz, Markus (84. Förster), Werner, Vogel

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217