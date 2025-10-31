Am 11. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der SC Freital vor 730 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den FSV Budissa Bautzen freuen.

Freital/MTU. Die 730 Besucher der WGF-Arena Stadion des Friedens haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Freitaler besiegten die Gäste aus Bautzen mit 4:1 (2:0) souverän.

Moritz Herold (SC Freital) netzte nur neun Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Freitaler legten in der 28. Minute nach. Diesmal war Finn Heidler der Torschütze.

SC Freital führt nach 28 Minuten 2:0

Es sah nicht gut aus für den FSV Budissa Bautzen. In Minute 48 schaffte es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Bruno Schiemann traf für Freital in Minute 58. Spielstand 3:1 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

Das letzte Tor der Partie fiel 31 Minuten nach der Pause, als Louis Menz den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (76.). Damit war der Sieg der Freitaler gesichert. In Spielminute 88 handelte sich der SC Freital noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FSV Budissa Bautzen

SC Freital: Kamenz – Menz, Heidler (81. Ohnesorge), Frenzel, Von Brezinski, Herold (70. Michael), Fluß (62. Weidauer), Schiemann (62. Schulze), Adler, Wermann (70. Tänzer), Horschig

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler (23. Rohlik), Rohlik, Schröder, Hentsch (68. Noack), Haustein (68. Hanisch), Gerhardi, Hennig, Kloß (46. Orosz), Noack, Zech (81. Böhme)

Tore: 1:0 Moritz Herold (9.), 2:0 Finn Heidler (28.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (48.), 3:1 Bruno Schiemann (58.), 4:1 Louis Menz (76.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Johannes Drößler, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 730