Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der SC Freital vor 237 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB Empor Glauchau freuen.

Freital/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 237 Besuchern der WGF-Arena Stadion des Friedens geboten. Die Freitaler waren den Gästen aus Glauchau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bruno Schiemann traf für den SC Freital in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

SC Freital liegt in Minute 71 2:0 vorn

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite räumten Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Philip Weidauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (71.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Fluß (77. Schulze), Von Brezinski (86. Melcher), Herold, Schiemann (68. Weidauer), Frenzel, Tänzer, Adler, Horschig (77. Hendrich), Böcker, Heidler (86. Kreische)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Mack, Anger (66. Barth), Sieber, Börner (83. Schädel), Luge (46. Mende), Werrmann, Bochmann (83. Degel), Hertel, Knoll (50. Albustin), Hähnel

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237