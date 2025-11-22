Einen 1:0 (1:0)-Heimsieg gegen die VfB Germania Halberstadt fuhr der SC Freital am 13. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

SC Freital sichert sich knappen 1:0-Erfolg gegen VfB Germania Halberstadt

Freital/MTU. 1:0 (1:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SC Freital und VfB Germania Halberstadt. 314 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.

Schon kurz nach dem Anstoß brachte Finn Heidler den Gastgeber in Führung (6.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Germania Halberstadt

SC Freital: Kamenz – Michael (62. Herold), Von Brezinski, Horschig, Adler, Fluß (62. Schiemann), Heidler (85. Ohnesorge), Weidauer, Wermann, Tänzer (90. Schmidt), Schulze (62. Menz)

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler, Heinrich, Grzega, Huber, Ertmer (89. Conrad), Rust, Stobbe, Kühnhardt (71. Klaschka), Hackethal, Kuffner Sandri

Tore: 1:0 Finn Heidler (6.); Schiedsrichter: Andy Stolz (Pritzwalk); Assistenten: Jacqueline Lünser, Stefan Hübner; Zuschauer: 314