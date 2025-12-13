Ergebnis 16. Spieltag SC Freital sichert sich knappen 1:0-Sieg gegen FC Grimma
Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd glückte dem SC Freital ein 1:0 (0:0)-Heimsieg über den FC Grimma.
Freital/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen SC Freital und FC Grimma mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 217 Zuschauer waren in der WGF-Arena Stadion des Friedens live dabei.
Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.
Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr
- Austragungsort: Freital
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 16
Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma
SC Freital: Kamenz – Von Brezinski, Tänzer (70. Hendrich), Adler, Böcker, Fluß (89. Milicevic), Schulze (70. Heidler), Herold (86. Ranninger), Weidauer (86. Seyfert), Michael, Menz
FC Grimma: Cap – Ziffert, Pistol, Vogel, Werner, Mattheus (74. Hübner), Kind, Rieger, Janz, Kaba (84. Seidl), Markus (84. Förster)
Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217