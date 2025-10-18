Kein Punktgewinn für SG Union Sandersdorf: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:1) einen Misserfolg gegen die VfB Germania Halberstadt hinnehmen.

Sandersdorf/MTU. Die SG Union Sandersdorf und die VfB Germania Halberstadt haben sich am Samstag in einem packenden Duell gemessen und trennten sich 1:2 (0:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Philipp Heller für Halberstadt traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Sandersdorfer revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Louis Walter erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

1:1 im Duell zwischen SG Union Sandersdorf und VfB Germania Halberstadt – 52. Minute

In der 80. Minute musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Die SG Union Sandersdorf musste noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Halberstädter Mannschaft den Sieg zu verschaffen (90.+2). Die Sandersdorfer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Germania Halberstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Scheibe (72. Brunner), Farkas (72. Sauer), Nakano, Choschnau, Stashenko (46. Wonneberger), Mehnert, Sponholz, Hamella, Walter (87. Koto'o Djouokou), Schnabel

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Ertmer (73. Huber), Kohn, Heller, Rust, Stobbe, Heinrich, Grzega, Hujdurovic (81. Zeidler), Boateng (58. Klaschka), Hackethal

Tore: 0:1 Philipp Heller (5.), 1:1 Louis Walter (52.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+2); Zuschauer: 89