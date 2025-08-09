Mit einer Niederlage für den VfB 1921 Krieschow endete der 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den FC Einheit Wernigerode mit 1:2 (1:0).

Kolkwitz/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Kolkwitz Gastgeber am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem FC Einheit Wernigerode verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:2 (1:0).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Andy Hebler für Krieschow traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Wernigeroder revanchieren: In Minute 72 wurde das Gegentor durch Benjamin St. Louis erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

VfB 1921 Krieschow und FC Einheit Wernigerode – 1:1 in Minute 72

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Nyger Marley Hunter, den Ball ins Netz zu befördern und damit der Wernigeroder Mannschaft den Sieg zu verschaffen (88.). Die Kolkwitz sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – FC Einheit Wernigerode

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Zurawsky, Gerstmann, Grimm, Zizka, Pereira Rodrigues (72. Stephan), Pahlow (90. Wojenmaster), Raak (65. Seibt), Knechtel, Michalski (72. Antosiak), Hebler

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hess, Farwig (65. Taiwo), Hunter, Wersig, Schlichting (38. St. Louis), Lisowski, Singbeil, Schmidt, Engelhardt (65. Pandyal), Dörnte (78. Liese)

Tore: 1:0 Andy Hebler (5.), 1:1 Benjamin St. Louis (72.), 1:2 Nyger Marley Hunter (88.); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Romano Wehner, Jonathan Milde; Zuschauer: 308