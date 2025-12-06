Ein 1:1 (0:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von Zörbiger FC und SV Romonta 90 Stedten am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 5.

Zörbig/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen dem Zörbiger FC und dem SV Romonta 90 Stedten mit einem Remis.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch nach dem Seitenwechsel nicht besser aus. Doch dann schoss Philipp Böttger das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (67.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zörbig

Wettbewerb: Landesklasse 5

Spieltag: 13

74. Minute Zörbiger FC auf Augenhöhe mit SV Romonta 90 Stedten – 1:1

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Romonta 90 Stedten steckte einmal Gelb ein.

29 Minuten nach der Pause konnte Tom Gansen (Zörbig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Zörbig erzielen (74.).

Aufstellung und Statistik: Zörbiger FC – SV Romonta 90 Stedten

Zörbiger FC: Koller – Teichert, Seliger (46. Kleewein), Deidok (19. Moreno Silva), Lindemann, Hempel, Schmidt, Brenner, Gansen, Schindler, Oertel

SV Romonta 90 Stedten: Rebs – Thomas (46. Höher), Kaschperk, Jüttner, Grünhage, Böttger, Bielig, Merker, Lindau, Schreiber, Berger (82. Berger)

Tore: 0:1 Philipp Böttger (67.), 1:1 Tom Gansen (74.); Schiedsrichter: Sebastian Dähne (Wittenberg); Assistenten: Christian Hünl, Luis Hünl; Zuschauer: 45