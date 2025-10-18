Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB Auerbach 1 vor 305 Fußballfans über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Auerbach/vogtl./MTU. Die 305 Besucher der Arena zur Vogtlandweide haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Auerbacher schlugen das Team aus Wernigerode mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte in der 6. Minute der zweiten Halbzeit (51.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Pascal Holger Schardt (61.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Auerbach/vogtl.

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Auerbach 1 führt nach 61 Minuten 2:0

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Vojtech Cermus ersetzte Max Roscher und Yannic Voigt kam rein für Tim Kaiser. Auf der Gastseite sprangen Jannis Lisowski für Ben Engelhardt und Lucas Pillich für Steven Raeck ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

31 Minuten nach der Pause konnte Vojtech Cermus (Auerbach) den Ball über die Linie bringen (76.). Mit 3:0 verließen die Auerbacher den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VfB Auerbach 1 beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Auerbacher haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Auerbach 1 – FC Einheit Wernigerode

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (66. Cermus), Hache (76. Weigel), Graf (76. Spranger), Kaiser (66. Voigt), Birkner, Bauer, Kadric, Schardt, Guzlajevs (90. Lippmann), Schmidt

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hunter (76. Müller), Hess, Engelhardt (68. Lisowski), Singbeil, Schmidt, Raeck (68. Pillich), Dörnte (76. Radomski), Taiwo, Farwig, Pandyal (56. St. Louis)

Tore: 1:0 Cedric Graf (51.), 2:0 Pascal Holger Schardt (61.), 3:0 Vojtech Cermus (76.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Marvin Lautensack, Tim Annemüller; Zuschauer: 305