Am 14. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich die VfB Germania Halberstadt vor 255 Zuschauern über einen soliden 2:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Budissa Bautzen freuen.

Halberstadt/MTU. Die 255 Besucher des Friedensstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Bautzen mit 2:0 (0:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Leon Maximilian Metz (Erfurt) eine Gelbe Karte an die Gäste (51.). Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits gut angelaufen, als Pascal Hackethal mit einem Strafstoß für Halberstadt traf und in Minute 59 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 14

VfB Germania Halberstadt baut Vorsprung auf 2:0 aus – 86. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb. Der FSV Budissa Bautzen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit einen Spieler weniger für das Team von Steve Dieske.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Joel-Pascal Klaschka den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg der Halberstädter entschieden.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FSV Budissa Bautzen

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Huber, Kuffner Sandri (81. Boateng), Zeidler, Kühnhardt (46. Klaschka), Rust, Ertmer (90. Hujdurovic), Heinrich, Hackethal, Stobbe, Grzega

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Orosz (76. Noack), Rohlik (83. Cellarius), Schröder, Käppler, Noack, Kloß (76. Hanisch), Gerhardi (83. Böhme), Hennig, Rohlik (90. Jurk), Hentsch

Tore: 1:0 Pascal Hackethal (59.), 2:0 Joel-Pascal Klaschka (86.); Schiedsrichter: Leon Maximilian Metz (Erfurt); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 255