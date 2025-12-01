Fußball-Verbandsliga: In der Partie am Samstag war der SV 1890 Westerhausen gegenüber dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen machtlos und wurde 0:2 (0:1) besiegt.

0:2 – SV 1890 Westerhausen verliert auf dem heimischen Platz klar gegen 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Thale/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Yves Katte. Der Trainer von Westerhausen musste seine Mannschaft bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bitterfeld-Wolfen beobachten.

Gleich nach dem Anstoß schoss Martin Ludwig das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 13

SV 1890 Westerhausen liegt 0:2 zurück – Minute 90+1

In der Nachspielzeit nutzte der 1. FC Bitterfeld-Wolfen noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Spielminute konnte Viacheslav Potapenko (Bitterfeld-Wolfen) den Ball über die Linie bringen (90.+1). Mit 2:0 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masaka, Ribeiro De Oliveira (75. Rodrigues Lima Filho), Stridde, Masur, M. Lehmann, H. Lehmann, Gomes Paranagua (60. Winter), Rojas Peredes (46. Brahmann), Miranda Conceicao, Pavlish

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Kaiser – Galushyn (46. Bark), Ehrhardt, Günther, Hadaschik (69. Mertes), Ludwig (69. Gründling), Potapenko, Radke, Hoffmann, Litzenberg, Bauer (81. Sumka)

Tore: 0:1 Martin Ludwig (9.), 0:2 Viacheslav Potapenko (90.+1); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Tim Langer; Zuschauer: 61