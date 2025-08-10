Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfB Auerbach 1 heimste die VfB Germania Halberstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Halberstadt/MTU. Am Sonntag endete die Partie zwischen VfB Germania Halberstadt und VfB Auerbach 1 mit einem torarmen 1:0 (1:0). 356 Zuschauer waren im Friedensstadion live dabei.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Ahmad Chahrour (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Manuel Rost vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Davis Boateng den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die Halberstädter haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB Auerbach 1

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Heller, Ertmer, Rust, Grzega, Hackethal, Boateng (65. Huber), Hujdurovic (86. Conrad), Heinrich, Kohn, Klaschka (65. Kühnhardt)

VfB Auerbach 1: Birke – Brejcha, Guzlajevs, Roscher (66. Bauer), Schardt, Birkner (66. Kaiser), Cermus (76. Spranger), Hache, Voigt, Schmidt, Kadric (76. Weigel)

Tore: 1:0 Davis Boateng (41.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, David Isaias Petzak; Zuschauer: 356