Der VFC Plauen erzielte am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 475 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Plauen/MTU. Im Spiel zwischen Plauen und Stendal am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (0:1)-Sieg für die Gastgeber.

Gleich nach dem Anstoß schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Plauener revanchieren: In Minute 52 wurde das Gegentor durch Johan Martynets erzielt.

52. Minute VFC Plauen gleichauf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1

Es stand Unentschieden. Der VFC Plauen konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Habermann Passionoto schoss und traf in der 58. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Auf den letzten Drücker, acht Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Tyron Profis (Plauen) den Ball über die Linie bringen (82.). Mit 4:1 gingen die Plauener als Sieger vom Platz. Die Plauener sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Haake (89. Limmer), Schubert, Sponer, Winter (87. Wagner), Martynets (89. Burdusudis), Profis (87. Plank), Michalek, Habermann Passionoto, Hussain (87. Träger), De Moura Beal

1. FC Lok Stendal: Poser – Ilchenko, Schulze, Knoblich (74. Grigo), Buschke, Masuth, Schaarschmidt, Witte, Kaschlaw, Stark, Scheffler

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475