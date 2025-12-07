Eine Niederlage für den VfL Halle 96 besiegelte den 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (1:0).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Davidson Tomás Cabral das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Die VfB Germania Halberstadt kassierte einmal Gelb (30.). Die Hallenser konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Silvio Rust der Torschütze (61.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Minute 61 VfL Halle 96 gleichauf mit VfB Germania Halberstadt – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Emilio Stobbe, den Ball ins Netz zu befördern und damit dem Halberstädter Team den Sieg zu verschaffen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – VfB Germania Halberstadt

VfL Halle 96: Stark – Marks, Kurti (68. Borval), Lubsch (77. Pessel), Hüttig, Bölke, Oikonomidis, Jagupov, Jagatic, Cabral, Haese

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka (70. Kühnhardt), Stobbe, Ertmer (90. Hujdurovic), Grzega, Hackethal, Kuffner Sandri, Zeidler, Huber, Rust, Heinrich

Tore: 1:0 Davidson Tomás Cabral (8.), 1:1 Silvio Rust (61.), 1:2 Emilio Stobbe (90.+1); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Luis Riedel, Benjamin Arnold; Zuschauer: 98