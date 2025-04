Am 25. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Gastgeber SV Arminia Magdeburg gegen die VfB Germania Halberstadt ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Magdeburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Arminia Magdeburg und VfB Germania Halberstadt mit einem torlosen 0:0 (0:0). 35 Fußballfans waren auf dem Jahnplatz live dabei. Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Hossein Emir Alizadeh (Burg) ausgesprochen. Alles in allem vier Karten inklusive eines Platzverweises kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 25

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB Germania Halberstadt

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Gerlach, Zoschke, Schoendube, Kühl (46. Diallo), Assner, Reka, Sheviakov, Uthe, Scharfe, Buschendorf

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Stender (46. Camara), Lancine, Müller, Günther (45. Menge), Ucke, Platz, Lippoldt, Müller (84. Karimov), Müller, Simon

; Schiedsrichter: Hossein Emir Alizadeh (Burg); Assistenten: Paul Tautenhahn, Christian Berthold; Zuschauer: 35