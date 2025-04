Für den Gastgeber Union 1861 Schönebeck endete das Duell mit dem VfB 1906 Sangerhausen am 22. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Schönebeck/MTU. Am Samstag endete das Match zwischen der Union 1861 Schönebeck und dem VfB 1906 Sangerhausen mit einem Remis.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Daniel Feist (Magdeburg) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Schönebecker (20., 29.). Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Philip Schütz für Sangerhausen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 22

81. Minute Union 1861 Schönebeck und VfB 1906 Sangerhausen im Gleichstand – 1:1

In der 60. Minute griff der Schiri wieder in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Die Union 1861 Schönebeck e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Jan Rettinghaus.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Marlon Peine (Schönebeck) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Schönebeck erlangen (81.).

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – VfB 1906 Sangerhausen

Union 1861 Schönebeck: Neumann – Stockmann, Wegener, Moritz, Stojiljkovic, Topfmeier, Schreiber, Schäfer, Pesla, Tromski (31. Wölfer), Peine

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Munzert, Bühling, Grosse, Zarkua, Ehrich, Ruppe, Göbel, Reiber, Schütz, Lange

Tore: 0:1 Philip Schütz (32.), 1:1 Marlon Peine (81.); Schiedsrichter: Daniel Feist (Magdeburg); Assistenten: Luca Andreas Stoye, Adrian Scharf; Zuschauer: 30