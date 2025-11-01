Der 1. FC Lok Stendal erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 26 Zuschauern einen klaren 3:0 (3:0)-Sieg gegen den VfB Ottersleben.

Stendal/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 26 Besuchern des Stadions am Hölzchen geboten. Die Stendaler waren den Gästen aus Ottersleben mit 3:0 (3:0) souverän überlegen.

Mykyta Dimonenko (1.FC Lok Stendal) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Felix Meinelt (19.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 8

19. Minute: 1. FC Lok Stendal baut Führung auf 2:0 aus

Bereits vier Minuten darauf konnte Dimonenko (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen (23.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfB Ottersleben

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Völzke (82. Paschke), Schulze (82. Salem Merso), Lagemann (76. Sawaneh), Korbani, Wolff (73. Koshyk), Dimonenko, Vinzelberg, Meinelt, Loock (58. Bordizhenko), Lauck

VfB Ottersleben: Kieselbach – Rüger, Michalzik, Yunashev, Agte, Fadjinou (80. Raschauer), Bogunski (80. Hollritt), Niemann, Raschauer, Pitschmann, Otremba

Tore: 1:0 Mykyta Dimonenko (5.), 2:0 Felix Meinelt (19.), 3:0 Mykyta Dimonenko (23.); Zuschauer: 26