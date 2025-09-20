Der 1. FC Lok Stendal unter Leitung von Coach Toralf Meier feierte ein überlegenes Ergebnis über die Turbine Halle mit einem 5:1 (3:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Stendal/MTU. 5:1 (3:0) in Stendal: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Toralf Meier, der 1. FC Lok Stendal, am Samstag im Tor der Gäste aus Halle untergebracht.

Gleich nach Spielstart schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Elias Wolff (2.).

1. FC Lok Stendal führt nach 2 Minuten 2:0

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar darauf, als Jakob Ziekau den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Stendaler aber nicht mehr ausgleichen. Der 1. FC Lok Stendal hat sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff, Lauck, Korbani, Stoll, Amiti (46. Schulze), Meinelt, Ziekau, Braunschweig (61. Dimonenko), Lagemann (80. Koshyk), Völzke (65. Loock)

Turbine Halle: Worch – Alassaf Alasaad (46. Só), Sikora, Brandt, Hildebrandt (46. Saile), Sommer, Sultanaliev (75. Natusch), Zaeske, Schischka (60. Fox), Waschkowitz, Nordhausen

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34