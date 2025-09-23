Mit dem Remis gegen Erlangen endet auch die Debatte, ob der SC Magdeburg eine perfekte Bundesliga-Saison spielen kann. Trainer Bennet Wiegert hätte diese Diskussion gern länger mit Siegen befeuert.

Bennet Wiegert richtet den Blick nach dem ersten kleinen Rückschlag gegen Erlangen nach vorn.

Magdeburg - Obwohl erst drei Spieltage absolviert waren, entfachten mehrere Handball-Experten die Debatte, ob der SC Magdeburg eine perfekte Saison spielen kann. 34 Spiele, 34 Siege, 68:0-Punkte trauten sie den Grün-Roten zu. Doch nach dem 31:31 in Erlangen hat sich dieser Traum bereits zerschlagen – und damit auch die vielen Nachfragen und Diskussionen.