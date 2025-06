Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unglaublichen 12:2 (4:0) fegte das Team der SG Union Sandersdorf die Union 1861 Schönebeck am Freitag vom Spielfeld.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 35 Minuten schoss Miguel Mittmeier das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Sandersdorfer legten schon kurze Zeit später nach. Wieder war Mittmeier der Torschütze (40.).

Die Sandersdorfer konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Anton Groh verschaffte seinem Team sieben weitere Tore (43., 45., 47., 48., 50., 55., 61.). Dann schafften es die Schönebecker, der Union 1861 Schönebeck e.V. etwas entgegenzusetzen. Jonatan Schäfer schoss und traf in Minute 65 per Strafstoß. Hartmann traf in Spielminute 71, gefolgt von Noah Sobotta und Moritz Mühlbauer (80., 82.). Spielstand 12:1 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.06.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 30

In der 90. Minute gelang es Leo Stockmann, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – Union 1861 Schönebeck

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Ellwert, Groh (46. Hartmann), Behrens (46. Körner), Stagat, Osterland (46. Kasten), Mittmeier, Trettenbach, Schinkel (51. Mühlbauer), Nitsche

Union 1861 Schönebeck: Pesla – Stockmann, Schäfer, Helmel, Moritz, Wegener, Schreiber, Peine, Topfmeier, Stojiljkovic, Wölfer (88. Joppe)

Tore: 1:0 Miguel Mittmeier (35.), 2:0 Miguel Mittmeier (40.), 3:0 Anton Groh (43.), 4:0 (45.), 5:0 Nick Hartmann (47.), 6:0 Miguel Mittmeier (48.), 7:0 Nick Hartmann (50.), 8:0 Nick Hartmann (55.), 9:0 Miguel Mittmeier (61.), 9:1 Jonatan Schäfer (65.), 10:1 Nick Hartmann (71.), 11:1 Noah Sobotta (80.), 12:1 Moritz Mühlbauer (82.), 12:2 Leo Stockmann (90.); Zuschauer: 87