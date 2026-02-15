Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Ingolf Schöniger und sein Team NSG SSC/RW Weißenfels gegen den FSV Barleben 1911 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 4:0 (3:0) wider.

Weißenfels/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Rot-Weiß Pl.2 haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Barleben mit 4:0 (3:0) deutlich.

Gleich nach Spielstart schoss Jaime Ian Kalkofen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (6.). Die Weißenfelser legten in der 23. Minute nach. Wieder war Kalkofen der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0.

Doppelpack von Jaime Ian Kalkofen bringt NSG SSC/RW Weißenfels 2:0 in Führung – Minute 23

In der Spielminute 44 griff der Schiri in die Tasche. Der FSV Barleben 1911 e.V. steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Minute 45: Weißenfels traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Kalkofen ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.02.2026, 12.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Tim Schulze, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 4:0 zu erweitern (90.). In Spielminute 90 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – FSV Barleben 1911

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Sturm, Kuhles, May (46. Heerdegen), Kalkofen (72. Perrey), Mertin (64. Menzel), Buttlar, Schulze, Saedan (46. Klose), Brendel (72. Magul), Wagner

FSV Barleben 1911: Alexander – Hein, Schröter, Meyer, Mathiot, Müller, Fromme, Günther, Korbginski, Meyer, Winter (65. Schade)

Tore: 1:0 Jaime Ian Kalkofen (6.), 2:0 Jaime Ian Kalkofen (23.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (45.), 4:0 Tim Schulze (90.); Schiedsrichter: Robin Knobloch (Zeitz); Assistenten: Felix Bartel, Moritz Schröder; Zuschauer: 30