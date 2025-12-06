Einen herausragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren errangen Maximilian Heller und sein Team Turbine Halle gegen die SG Dessau/Kochstedt – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:1) wider.

Halle/MTU. Im Spiel zwischen Halle und Dessau am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 5:1 (2:1)-Sieg für die Gastgeber.

Carlo Fiete Fülla (SG Dessau/Kochstedt) netzte nur sieben Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Aber die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 24 wurde das Gegentor durch Till Bjarne Zaeske erzielt.

Minute 24 Turbine Halle gleichauf mit SG Dessau/Kochstedt – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Dessau/Kochstedt kassierte einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Halles Fabian Canabate Kasparek konnte seinem Team in Minute 41 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Dessau. Zwei weitere Treffer durch Spieler Nummer 6 (69.) und Spieler Nummer 6 (75.) mussten sie einstecken. Spielstand 4:1 für die Turbine Halle.

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 09.45 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

Nur drei Minuten vor Abpfiff gelang es Akbar Sultanaliev, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:1 auszubauen (87.). Die Turbine Halle hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SG Dessau/Kochstedt

Turbine Halle: Worch – Sikora (79. Hohl), Canabate Kasparek (68. Hoffmann), Sultanaliev, Zaeske, Ries, Só, Saile, Schneider (71. Förster), Brandt, Heidelberger (55. Hildebrandt)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Fülla (47. Linke), Saalmann, Hajowsky, Dujakovic (30. Täubrecht), Alhamwi, Seidler, Khan, Panzer, Becker, Krieg (61. Bro)

Tore: 0:1 Carlo Fiete Fülla (7.), 1:1 Till Bjarne Zaeske (24.), 2:1 Fabian Canabate Kasparek (41.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (69.), 4:1 Justus Friedrich Brandt (75.), 5:1 Akbar Sultanaliev (87.); Schiedsrichter: Winfried Bohrmann (Borsdorf); Assistenten: Piet Rosenthal, Frank Gryga; Zuschauer: 39