Ein 5:5 (3:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Barleben 1911 und VfB Ottersleben am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Barleben/MTU. Der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 5:5 (3:2).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Wenzel Leuschner für Ottersleben traf und nach nur vier Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Faris Hamidovic (16.) erzielt wurde.

FSV Barleben 1911 Kopf an Kopf mit VfB Ottersleben – 1:1 in Minute 16

Es stand Unentschieden. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Tim Luca Müller versenkte den Ball in Spielminute 29, gefolgt von Martin Winter (37.). Die Magdeburger nahmen aber nochmal Anlauf. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. Unentschieden. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Arthur Fromme schoss und traf in Spielminute 63. Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Fromme den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und den Ausgleich für das Barleber Team errang (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – Hamidovic, Schröter, Hoffmann, Müller, Korbginski, Resch, J. L. Meyer, J. P. Meyer, Winter (46. Teubner), Fromme

VfB Ottersleben: Koch – Rüger (35. Bogunski), Yunashev, Michalzik, Raschauer, Niemann (71. Böer), Gaffal, Lübke, Agte, Leuschner (46. Fadjinou), Lieck

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25