Ein 2:2 (1:1)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von Union 1861 Schönebeck und FSV Barleben 1911 am 27. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Nach einem spannenden Spiel haben sich die Union 1861 Schönebeck und der FSV Barleben 1911 am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

Pascal Krietsch traf für die Union 1861 Schönebeck e.V. in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Jason Dominik Hohlfeld den Ball ins Netz (26.).

Union 1861 Schönebeck Kopf an Kopf mit FSV Barleben 1911 – 1:1 in Minute 26

Unentschieden. Schönebecks Leo Stockmann konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Schönebeck

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 27

Am Ende der Partie sollte es dem FSV Barleben 1911 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Hohlfeld den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (90.+3). In Spielminute 95 handelte sich die Union 1861 Schönebeck noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Union 1861 Schönebeck – FSV Barleben 1911

Union 1861 Schönebeck: Neumann (45. Krüger) – Pesla, Tromski, Topfmeier, Stockmann, Peine, Schreiber, Schäfer, Stojiljkovic, Krietsch, Wegener

FSV Barleben 1911: Franke – Kempe (75. Beyer), Wettig (66. Weißenborn), Christian, Hohlfeld, Sonntag (21. Hoffmann), Dohms, Drynda, Holze, Leinhos, Fischer

Tore: 1:0 Pascal Krietsch (15.), 1:1 Jason Dominik Hohlfeld (26.), 2:1 Leo Stockmann (80.), 2:2 Jason Dominik Hohlfeld (90.+3); Schiedsrichter: Andreas Pak (Magdeburg); Assistenten: Leonard Grebe, Maximilian Port; Zuschauer: 30