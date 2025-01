Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 wurden die Fans des FSV Barleben 1911 am Dienstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Neun Bälle gingen Keeper Maddox Franke durch die Finger. Das Spiel endete 0:9 (0:5).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Moritz Benjamin Müller für Halberstadt traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Müller (11.) erzielt wurde.

FSV Barleben 1911 liegt 0:2 zurück – Minute 11

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barlebener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niko Menge traf in Minute 32, Müller zweimal in Minute 40 und 44, Menge in Minute 49, Youen Schrader in Minute 50 und Maximilian Müller in Minute 70. Spielstand 8:0 für die VfB Germania Halberstadt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.12.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das letzte Tor der Partie fiel 35 Minuten nach der Halbzeitpause, als Müller den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:9 ausbaute (80.). Damit war der Triumph der Halberstädter gesichert.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Germania Halberstadt

FSV Barleben 1911: Franke – Sonntag, Fischer (51. J. L. Meyer), Wettig, Hohlfeld, Drynda (65. Beyer), Leinhos (65. Weißenborn), Mathiot (77. Baecke), Dohms, Hoffmann (46. Christian), J. P. Meyer

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Stender, Müller, Menge (56. Camara), Müller, Koskela, Ucke (71. Lippoldt), Naujoks, Müller, Wenig, Schrader

Tore: 0:1 Moritz Benjamin Müller (3.), 0:2 Moritz Benjamin Müller (11.), 0:3 Niko Menge (32.), 0:4 Moritz Benjamin Müller (40.), 0:5 Moritz Benjamin Müller (44.), 0:6 Niko Menge (49.), 0:7 Youen Schrader (50.), 0:8 Maximilian Müller (70.), 0:9 Maximilian Müller (80.); Schiedsrichter: Maximilian Presser (Magdeburg); Assistenten: Jamie Noel Kuster, Leonard Lindner; Zuschauer: 41