Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Heimverein 1. FC Lok Stendal gegen den SV Arminia Magdeburg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Das Spiel von 1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg ist gleichauf geendet.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Johannes Lagemann (1.FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Spielhälfte (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

1. FC Lok Stendal und SV Arminia Magdeburg – 1:1 in Minute 63

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Arminia Magdeburg kassierte einmal Gelb.

In Minute 63 fiel das letzte Tor der Partie. 18 Minuten nach der Pause gelang es Finn Scharfe, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein. Der 1. FC Lok Stendal rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Handge, Lauck, Braunschweig (74. Koshyk), Wolff, Lagemann, Völzke (87. Loock), Vinzelberg, Ziekau (90. Sawaneh), Korbani, Schulze (67. Amiti)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Gerlach (79. Reka), Jakob, Scharfe, Schoendube, May, Hering (37. Diener), Sperling (56. Stackfleth), Plexnies (56. Barth), Kranz, Hättasch

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25