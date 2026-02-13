Für den Gastgeber SV Arminia Magdeburg endete das Duell mit der SV Fortuna Magdeburg am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Magdeburg/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen SV Arminia Magdeburg und SV Fortuna Magdeburg ist auf Augenhöhe geendet.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Benjamin Hättasch das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (1.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.02.2026, 19.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 14

1:1 Ausgleich im Spiel SV Arminia Magdeburg gegen SV Fortuna Magdeburg – 40. Minute

In Spielminute 23 musste der Schiedsrichter intervenieren. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. steckte einmal Gelb ein.

Noch in der ersten Spielhälfte fiel der letzte Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Wendvim Kevin Tapsoba, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Magdeburger zu erreichen (40.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Arminia Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Der SV Arminia Magdeburg hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – SV Fortuna Magdeburg

SV Arminia Magdeburg: Sambill – May, Schoendube, Diener (55. Hering), Scharfe, Kranz, Schultz, Gerlach (46. Reka), Jakob (46. Johnson), Hättasch, Stackfleth

SV Fortuna Magdeburg: Heinrich – Mensing, Tapsoba (55. Brosius), Meister, Fleck, Czerwenka, Böttcher, Rößner (74. Anwaar), Starikovskiy, Mohibi (46. Drizari), Nyarko

Tore: 1:0 Benjamin Hättasch (1.), 1:1 Wendvim Kevin Tapsoba (40.); Zuschauer: 61