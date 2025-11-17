Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Endstand von 3:9 (2:3) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Der 1. FC Lok Stendal fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der FSV Barleben 1911 und der 1. FC Lok Stendal am Samstag 3:9 (2:3) getrennt.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Mykyta Dimonenko das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). Das Gegentor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte John Poul Meyer den Ball ins Netz (17.).

1:1 Ausgleich im Spiel FSV Barleben 1911 gegen 1. FC Lok Stendal – Minute 17

Es stand Unentschieden. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Vincent Schröter schoss und traf in Spielminute 20. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Dimonenko verschaffte seinem Team vier weitere Tore (28., 30., 46., 69.). Zu all dem Jammer lenkte der Barleber den Ball in der 77. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Mit einem Doppelpack von Danylo Koshyk . Barleben legte nochmal vor. Jonas Resch schoss und traf in Spielminute 86. Spielstand 8:3 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 12.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Unmittelbar darauf gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – 1. FC Lok Stendal

FSV Barleben 1911: Alexander – Günther, Korbginski, J. L. Meyer, J. P. Meyer, Bertram, Hoffmann (69. Mathiot), Müller, Fromme, Resch, Schröter (64. Teubner)

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Wolff, Lauck, Ziekau, Vinzelberg, Meinelt, Loock (43. Schulze), Lagemann (69. Salem Merso), Handge (79. Sawaneh), Völzke, Dimonenko (59. Koshyk)

Tore: 0:1 Mykyta Dimonenko (9.), 1:1 John Poul Meyer (17.), 2:1 Vincent Schröter (20.), 2:2 Mykyta Dimonenko (28.), 2:3 Johannes Lagemann (30.), 2:4 Mykyta Dimonenko (46.), 2:5 Danylo Koshyk (69.), 2:6 Tim Luca Alexander (77.), 2:7 Danylo Koshyk (79.), 2:8 Danylo Koshyk (84.), 3:8 Jonas Resch (86.), 3:9 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Nick Seydlitz, Neo-Miguel Ninschkewitz; Zuschauer: 31